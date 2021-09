Regionalligaspiel in Bonn : Wie die Rückkehr zum alten System Fortunas U23 half

Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Analyse Bonn/Düsseldorf Einen Monat lang hatte Fortunas Regionalliga-Mannschaft auf einen Sieg warten müssen. Dass jetzt in Bonn wieder ein solcher gelang, hatte auch etwas mit einer Idee von Trainer Nico Michaty zu tun. So setzte der Coach seine Truppe wieder in die Spur.