Aufstieg schon wieder verpasst So reagieren Fortunas Fans auf den Zweitliga-Verbleib des HSV

Die Hamburger Profis ließen sich beim Schlusspfiff desillusioniert auf den Rasen fallen, bei etlichen Fans auf der Tribüne flossen die Tränen. Der HSV hat sein so ersehntes Fußball-Wunder gegen den VfB Stuttgart klar verpasst und muss nach dem 1:3 im Relegations-Rückspiel am Montagabend in seine sechste Saison in der Zweiten Liga gehen. Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatte der HSV mit 0:3 verloren.