Einladung an Legenden Wie Fortuna ihren Traditionsgedanken pflegt

Das sah auch Frank Mayer so, der in einer Zeit für Fortuna seine Tore schoss, als es dem Verein nicht gut ging. Die Rückkehr aus den Niederungen der Viertklassigkeit 2004 war überlebenswichtig für den Klub, und der Stürmer half dabei maßgeblich. „Damals war es noch nicht so professionell im Fußball, wie es heute ist“, erinnerte sich Mayer. „Da war alles noch so familiär. Man kannte die Fans, man kannte das ganze Umfeld. Es war einfach eine andere Zeit.“