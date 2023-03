Schneeballschlacht im Arena-Sportpark Wie Fortuna dem plötzlichen Wintereinbruch in Düsseldorf trotzt

Dem Spaß wohnte allerdings auch harte Arbeit inne. Denn bevor Fortuna mit ihrer Trainingseinheit in der Düsseldorfer Winterwelt beginnen konnte, musste der Platz zumindest in Teilen von eben jenem Schnee befreit werden. Doch auch da waren die Schützlinge von Chefcoach Daniel Thioune in ihrem Element, ebenso wie die übrigen Mitglieder des Trainerteams. Jorrit Hendrix zog mit der Schneeschippe seine Bahnen, Ao Tanaka hantierte ebenfalls sehr elegant mit der Schaufel. Und selbst kleine Tore waren als Schneeschieber im Einsatz.