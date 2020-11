Kostenpflichtiger Inhalt: Fortuna beim VfL : Bochum will endlich zurück in die Bundesliga

Im Testspiel in der Saisonvorbereitung konnte sich Fortuna gegen Bochum durchsetzen. Foto: Christof Wolff

Analyse Bochum Der VfL macht schon lange nicht mehr mit jedem Doppelpass den Gegner nass. Allerdings schickt sich das Team von Thomas Reis an, in dieser Saison ein gehöriges Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitzusprechen. Am Montag kommt es zum Duell mit Fortuna. Ein Prüfstein für beide Klubs.