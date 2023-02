Im Elfmeterdrama So wurde Fortunas Jona Niemiec ein Gewinner

Im Pokalspiel hätte er in der 120. Minute mit großer Wahrscheinlichkeit den Siegtreffer erzielt, wenn ihn bei einem Konter nicht Nürnbergs Florian Flick auf Kosten einer mit glatt Rot bestraften Notbremse gestoppt hätte. „Es ist einfach traurig, dass der Spieler, der in der 120. Minute zum Matchwinner werden kann, wenn er nicht von den Beinen geholt wird, derjenige ist, der mit Tränen in den Augen in der Kabine sitzt“, sagt Thioune dazu. Doch auch in anderen Szenen zeigte Niemiec sein Können, bot sich für weitere Einsätze an. So wird er auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen zum Zweitliga-Kader gehören.