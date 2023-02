Schiedsrichter bezieht Stellung Wie der VAR bei Fortuna für großen Trubel und Ärger sorgte

Vor allem, weil es ein Moment für die Ewigkeit war – zumindest aus Niemiec’ Warte. „Das ist schon bitter“, fuhr Weber fort, „wenn du irgendwann mal deinen Enkeln erzählen musst, wie du dein erstes Tor gefeiert hast; nämlich indem du vier Minuten an der Mittellinie gestanden und gewartet hast, ob du im Abseits warst oder nicht.“ Und so machte der gebürtige Saarländer keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem Videobeweis, garniert mit ein wenig Resignation: „Das Rad werden wir nicht mehr zurückdrehen, der VAR wird uns auch in Zukunft erhalten bleiben. Deshalb müssen wir damit leben, auch wenn ich ganz grundsätzlich kein so großer Freund davon bin. Warum, hat man bei Jona gesehen.“