Frau von Fortuna-Profi Contento berichtet : Wie sich die Quarantäne für die Familie anfühlt

Düsseldorf Während Fortuna-Profi Diego Contento im Flughafen-Hotel unter Quarantäne steht, ist kein Kontakt zur Familie erlaubt. Seine Frau Jessica ist mit den beiden kleinen Kindern derzeit allein zu Hause und ist für ihre Firma verantwortlich. Uns hat sie von der Lage erzählt.

Um die Zeit in der Quarantäne angenehm zu überbrücken, haben Jessica Contento und die Kinder ihrem Mann und Papa Diego seine Lieblingsschokolade eingepackt. „Die soll er sich in der Woche gönnen“, sagte Jessica Contento unserer Redaktion.

Der 30-Jährige ist mit Fortuna Düsseldorf am Sonntag in ein Hotel am Flughafen eingezogen, um die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) verordnete siebentägige Quarantäne zu erfüllen. Kontakt mit Frauen und Familien ist in dieser Zeit nicht erlaubt.