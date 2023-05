Vor 20 Jahren Wie der BV 04 einen historischen Triumph gegen Fortuna feierte

Wer kann schon von sich behaupten, in seiner Karriere drei Tore in einem Spiel gegen die Fortuna geschossen zu haben – als Düsseldorfer Fußballer? Luyen Tran zählt zu diesem illustren Kreis. „Da hatte ich wohl einen ganz guten Tag“, sagt der inzwischen 45-Jährige im Rückblick auf den wohl größten Moment seiner Laufbahn. Mit seinen drei Toren war Tran am 14. Mai 2003 maßgeblich beteiligt an der Pokalsensation des BV 04.