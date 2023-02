Bei Fortunas 3:1 gegen Braunschweig Wie der Abend zur großen Kownacki-Show wurde

Wie lang braucht ein Fußballprofi eigentlich für ein Comeback nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel? Ganz einfach: 49 Sekunden. Okay, die Überprüfung durch einen Mathe-Studenten würde diese Rechnung nicht überleben. Aber das Tempo des Comebacks von Dawid Kownacki war in der Tat atemberaubend. Erst am 12. Februar hatte sich der Fortuna-Stürmer verletzt, beim 2:0-Heimsieg gegen Sandhausen. Anschließend hatte er sich in die Reha-Arbeit mit Athletiktrainer Engin Cicem gestürzt, sich für das Abschlusstraining am Donnerstag fit gemeldet – um dann am Freitag gegen Eintracht Braunschweig in der Startelf zu stehen und nach 49 Sekunden das 1:0 zu erzielen.