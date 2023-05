„Mir ging es psychisch sehr schlecht“ Fortuna-Profi Kownacki gewährt tiefe Einblicke in sein Seelenleben

Wer Dawid Kownacki in den vergangenen Wochen beobachtet, kann nicht feststellen, dass der Pole die Fortuna am Ende der Saison verlässt. Kownacki, der am vergangenen Samstag sein 100. Pflichtspiel für Fortuna absolviert hat, ist ein unbestrittener Leistungsträger unter Cheftrainer Daniel Thioune. Unter Berücksichtigung der künstlichen Intelligenz von „WhoScored“ ist Kownacki der mit Abstand beste Düsseldorfer Spieler und befindet sich in der „Top Ten“ aller Spieler der zweiten Bundesliga (Top drei: Wanitzek, Kleindienst, Glatzel).