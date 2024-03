Am Mittwoch gegen Almere Wie ein Fortuna-Testspiel zum Casting wird

Was andererseits eine gute Nachricht für den Franzosen beinhaltet, denn bei seiner Auswechslung in Osnabrück war sogar eine schwerwiegendere Verletzung befürchtet worden. „Ich gebe zu, auch ich hatte fast damit gerechnet“, sagt der 49-Jährige. „Wir hatten es schließlich schon ein paar Mal, dass es anfangs nicht so schlimm aussah, und dann kam doch was Schlimmeres dabei raus.“