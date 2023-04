Ex-Fortuna-Trainer in Heerdt Wie Funkels Porträt endlich an seine Unterschrift kam

Die kahle Stelle auf diesem einen Gemälde ließ Peter Schmitt keine Ruhe. So einige Exemplare hatte der Wirt der Hubertusstube in dem Lokal an der Pestalozzistraße in Heerdt hängen, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute seit zweieinhalb Jahren betreibt. All diese Gemälde, die ihr Stammgast Horst Surall angefertigt hat, stellen Fortuna-Spieler und -Trainer dar. Und alle sind sie von den jeweiligen Modellen unterzeichnet. Nur dieses eine nicht: das des früheren Trainers Friedhelm Funkel.