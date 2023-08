„Young Guns“ in Elversberg Wie Fortunas Trainer den Erfolg von der Bank holte

„Dennis ist in Mach 3 unterwegs“, hat der 49-Jährige nach der Verpflichtung des früheren Berliners gesagt. „Der kann in jeder Tempo-30-Zone geblitzt werden.“ Beim fünften Treffer am Samstag bewies Jastrzembski das, als er einen langen Pass von Torhüter Florian Kastenmeier so ansaugte, als habe er Sekundenkleber an den Schuhen, und dann mit einem Sprint Christos Tzolis‘ perfekt vorlegte.