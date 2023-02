2:2 war möglich Wie Fortunas Ginczek mit seiner vergebenen Großchance umgeht

Manchmal sind es im Fußball nur Bruchteile von Sekunden, in denen ein ganzes Spiel entschieden wird. Wenn ein Spieler diese eine Szene angeht, deren Ausgang die Weichen dafür stellt, welche Mannschaft am Ende von ihrem Anhang gefeiert wird und welche getröstet werden muss. Am Karnevalssamstag in Fürth war es wieder einmal das Team der Fortuna, das sich tröstenden Applaus aus dem Gästeblock anhören musste. Und diesen tatsächlich auch bekam – was nach der blassen Vorstellung bei der 1:2-Niederlage gegen die „Kleeblätter“ alles andere als selbstverständlich war.