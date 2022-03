Jan Hoepner in Paderborn : Wie Fortunas Co-Trainer zum stillen Helden der Fans wurde

Paderborn/Düsseldorf Er steht viel lieber auf dem Trainingsplatz als vor einer Kamera. Aber wenn es sein muss, kann Fortunas Co-Trainer Jan Hoepner auch dort starke Akzente setzen. Wie der 40-Jährige als Vertreter von Daniel Thioune viele Pluspunkte bei den Fans sammelte.

Große Reden sind nicht Jan Hoepners Ding. Das ist Fortunas Co-Trainer deutlich anzumerken – selbst bei einer so harmlosen Veranstaltung wie der wöchentlichen Pressekonferenz vor dem Spiel. Die musste Hoepner vor der Partie beim SC Paderborn ja übernehmen, weil der sonst dafür zuständige Chefcoach Daniel Thioune wegen seines positiven Coronatests in häuslicher Isolation saß.

Hoepner sprang also ein, antwortete auch stets höflich und freundlich; und doch war bei seinen meist etwas wortkarg ausgefallenen Ausführungen zu spüren, dass er viel lieber auf dem Trainingsplatz stünde als vor einer Kamera zu sitzen. Nach dem 1:1 in der denkwürdigen Partie am Samstag war das ganz ähnlich, als sein Eingangs-Statement zum eben beendeten Spiel so knapp ausfiel, wie es nur irgend möglich war.