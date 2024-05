Planungen für den neuen Kader So erklärt Sportdirektor Weber vor der Relegation die Transferpolitik von Fortuna

Die Konkurrenz hat oft schon mächtig aufgerüstet. Bei Fortuna dagegen passiert mitunter in Sachen Zugänge für die kommende Saison wenig. Deshalb kommt im Umfeld schnell leichte Unruhe auf. Verschlafen die Düsseldorfer die besten Schnäppchen? Bleibt am Ende nur noch Personal von der Resterampe übrig? So war das oft in den vergangenen Jahren. In dieser Saison ist das Transfergebaren besonders kompliziert. Schließlich weiß man erst nach dem Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum am Montag gegen Mitternacht, in welcher Liga man nächste Saison überhaupt spielt.