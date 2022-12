Amputierten-Meisterteam Wie aus einer kleinen Einladung eine Fortuna-Erfolgsstory wurde

Letzterer war Setonji Ogunbiyi, der sich von Nigeria aus zum Studium in Bochum angemeldet hatte und nun seinen Sport Amputierten-Fußball in der Nähe ausüben wollte. Ein absoluter Glücksfall: Ogunbiyi wurde zu einem bärenstarken Führungsspieler auf dem Weg zum im Herbst errungenen Meistertitel und schaffte es im September 2021 auch schon in die Auswahl zum „Tor des Monats“, musste sich dabei allerdings keinem Geringeren als Erling Haaland geschlagen geben. Unterm Strich kam eine „Multi-Kulti-Truppe“ (so der Trainer) zusammen, unter anderem mit Nationalspielern aus Marokko und Deutschland.