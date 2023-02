Kapitän Andre Hoffmann Wie Fortuna ohne Kampfansage eine Kampfansage macht

So kann man eine Kampfansage machen, ohne eine Kampfansage zu machen. „Wir sollten uns jetzt auf uns konzentrieren“, forderte der Kapitän abschließend ein. „Wir haben jetzt eine ganz normale Woche und dann am Samstag ein Auswärtsspiel in Fürth, was relativ schwer wird. Aber eins ist klar: Wir waren zum selben Zeitpunkt der Vorsaison auf dem Relegationsplatz – nach unten. Jetzt sind wir Sechster und haben mit unserem Sieg gegen Sandhausen die Tabelle getrennt. Dass wir nicht zurückschauen, ist klar: Wir wollen die Mannschaften vor uns schnappen. Ich glaube schon, dass da noch vieles möglich ist. Vor allem, wenn wir so auftreten wie heute.“