In neuer Rolle einer der Besten Wie Universal-Werkzeug Iyoha Fortuna gegen Schalke sehen will

Die Möglichkeit, die verlorenen Punkte in den eigenen Köpfen schnell durch ein Erfolgserlebnis zu ersetzen, gibt es nicht: Erst am 25. November (20.30 Uhr) geht es in der Arena gegen den FC Schalke 04 weiter. „Das Gute ist, dass wir jetzt zwei Wochen Zeit haben, an den Fehlern zu arbeiten, an dem, was in den letzten beiden Spielen nicht so gepasst hat“, meint Iyoha.