Business-Forum von Zweitligist So kann Jobst die Stadt Düsseldorf für Fortuna gewinnen

Einerseits muss es in Düsseldorf so einfach sein, mit einem Fußballklub erfolgreich zu sein, liegt die Landeshauptstadt von NRW doch in einer der attraktivsten Regionen des Landes. Andererseits gibt es da die Geschichte von Fortuna. Der Verein schafft es seit 1895 in einer atemberaubenden Weise, sich den Weg nach oben konstant zu verbauen.