Vorbereitung auf Rückrunde mit Zweitligist Diese Entscheidung hat Thioune im Fortuna-Team schon gefällt

Die Generalprobe gegen BSV Schwarz-Weiss Rehden (14. in der Regionalliga Nord) am Freitag um 18 Uhr wird ein deutlicher Fingerzeig sein, wer die Woche drauf gegen Magdeburg in der Startelf steht. „Die, die beginnen, werden sicherlich ihren Platz verteidigen wollen. Die Einwechselspieler wollen noch einmal ihren Finger heben. Ich habe im Augenblick 15, 16 Spieler auf Augenhöhe. Ich kann gar nicht so viele Fehler machen in Richtung Magdeburg“, sagt Thioune. „Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann sind wir konkurrenzfähig.“