Prognose der Buchmacher : Wettanbieter machen Fortuna zum Aufstiegsfavoriten

Der Mannschaft von Daniel Thioune werden für die nächste Saison gute Chancen vorhergesagt. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Ein starker Saisonendspurt unter Daniel Thioune hat nicht nur bei den Fans Euphorie für die neue Saison ausgelöst. Auch die Wettanbieter glauben an eine erfolgreiche Fortuna-Saison 2022/23. Womit „Tipico“ und Co. rechnen und was Sie als Fan gewinnen könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Max Hütten

So langsam aber sicher geht es wieder in die heiße Fußballphase vor dem Start der Zweiten Liga. Nicht einmal mehr zwei Wochen trennen die Fans vom ersehnten Stadionbesuch, der das neue Fußballjahr einläutet. Um noch mehr Spannung in die Saison zubekommen, setzen einige Fußballverrückte ihr Geld auf den Aufstieg, die Meisterschaft oder sogar den Abstieg ihrer Vereine. In diesem Jahr sehen die Wettanbieter Fortuna Düsseldorf als einen der Favoriten.

Laut einschlägiger Wettanbieter hat Fortuna in der nächsten Saison die zweitbesten Chancen auf den Aufstieg. Bei „Tipico“ liegt die Quote für einen Aufstieg der Düsseldorfer bei nur 3,3, was bedeuten würde, dass es bei zehn Euro Wetteinsatz einen Gewinn von 33 Euro geben würde. Als Topfavorit auf den Aufstieg zählt der Hamburger SV, der mit einer Quote von 2,1 versehen wurde.

Wer richtig mutig ist, oder einfach sehr großes Vertrauen in die Mannschaft von Daniel Thioune hat, kann auch auf den Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft wetten. Bei „Tipico“ würde der Gewinn siebeneinhalbmal so hoch ausfallen wie der Einsatz. Bei „bet365“ könnte man sogar das Achtfache abgreifen, wenn die Fortuna die Saison an der Spitze der Tabelle abschließt.

Foto: Frederic Scheidemann 50 Bilder Hier macht Thioune seinen Spielern Beine

Im vergangenen Jahr lagen die Quoten übrigens etwas höher, was bedeutet, dass der Aufstieg von Fortuna in dieser Saison aus Sicht der Wettanbieter wahrscheinlicher ist. In der Saison 2021/22 sahen sie die Fortuna auf Platz vier mit einer Quote von 3,6. Ein Abstieg scheint indes eher unwahrscheinlich. Falls sich ein sehr pessimistischer Fan für diese Option entscheiden würde, würden sich zum Beispiel zehn Euro in 300 Euro verwandeln.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune würde indes Schwierigkeiten haben, ein Team in der nächsten Saison zu favorisieren: „Ich würde mich ungern festlegen wollen, wer vorne wegmarschiert. Alle Mannschaften, die vor uns waren, sind in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte er zuletzt am Ende des Trainingslagers. Auch ein konkretes Ziel für die neue Saison wollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkünden, hat aber anklingen lassen, was er will: „Ich will jedes Fußballspiel gewinnen und wohin das führen kann, weiß man auch.“

Wenn nach den Quoten gegangen wird, sind neben dem Hamburger SV und Fortuna auch Darmstadt (Quote 4,2), Bielefeld (Quote 4,5) und Hannover (4,5) die Anwärter auf den Aufstieg. „Favoriten“ auf den Abstieg sind laut Wettanbieter Braunschweig (Quote 2,2), Regensburg (Quote 2,5) und Karlsruhe (Quote 2,6).