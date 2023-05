Nachfolger von Henkel Wer der neue Trikotsponsor von Fortuna wird

Exklusiv | Düsseldorf · Fortuna für alle – mit diesem Konzept will der Zweitligist ganz neue Wege in der Fußballbranche gehen. Langfristig sollen Tickets für alle Heimspiele gratis angeboten werden. Möglich wird dies durch neue Geldgeber. Nun ist klar, wer künftig als Trikotsponsor in Erscheinung tritt.

08.05.2023, 12:36 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Fortuna hat eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Es soll nicht weniger als eine Ticket-Revolution sein, die ab der neuen Saison in Düsseldorf gestartet wird. Damit aus einer großen Vision auch eine große Zukunft in der Realität wird, müssen Sponsoren hinter dem Projekt stehen. Bereits drei Top-Sponsoren sind an Bord. Nun ist nach Informationen unserer Redaktion auch klar, wer künftig auf dem Trikot zu sehen sein wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Alle Trikot-Sponsoren von Fortuna