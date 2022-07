Mögliche Spielführer im Check : Wer Fortuna als Kapitän aufs Feld führen sollte

Foto: dpa/Stefan Puchner 54 Bilder Diese Spieler waren Kapitän bei Fortuna

Analyse Düsseldorf Nach dem Abgang von Adam Bodzek wird Fortuna in dieser Saison ein neuer Kapitän aufs Feld führen. Trainer Daniel Thioune hat bereits angekündigt, den Spielführer in dieser Woche bestimmen zu wollen. Wer die besten Chancen hat. Und bei wem das Potenzial am größten wäre.

Die Historie der Kapitäne von Fortuna ist lang. In den vergangenen Jahren trugen mit Oliver Fink und Adam Bodzek zwei Spieler die Binde, die die jetzige Mannschaft durchaus geprägt haben. „Da habe ich in den vergangenen Jahren schon das eine oder andere Mal zu den Jungs rübergeschaut und mir Tipps geholt“, sagt Andre Hoffmann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Klar ist: Wer auch immer Kapitän wird, die Fußstapfen sind sicherlich groß.“