LIVE Noch einige offene Entscheidungen Wer bleibt bei Fortuna, wer geht jetzt, wer wackelt?

Düsseldorf · So zuversichtlich waren die Fans im Stadion und in der Altstadt ins Relegations-Rückspiel gegangen. Doch am Ende stand eine große Enttäuschung. Fortuna scheiterte im Elfmeterschießen gegen Bochum. Unsere Reporter haben alles rund ums Spiel im Liveblog gesammelt.

07.06.2024 , 14:36 Uhr

Hockt trauernd auf dem Boden: Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann. Foto: Moritz Mueller

(RP)