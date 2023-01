Umgang im Krankheitsfall Wie viel Fortuna für verletzte Spieler zahlen muss

Man denkt immer, im Paralleluniversum Fußball würde es für alles eigene Regeln geben. Doch sehr oft sind die Regeln gar nicht so schrecklich anders, wie im „normalen“ Leben. So auch beim Umgang mit kranken und verletzten Spielern. Davon hatte Fortuna in der Hinrunde so viele zu beklagen, dass sich die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune zum Teil fast von alleine aufgestellt hat. Mittlerweile hat sich die Lage – aktuell – deutlich entspannt. Nur der Franzose Nicolas Gavory fällt mit seiner Muskelverletzung noch eine Weile aus.