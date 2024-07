In der Zweiten Liga Diese Regelauslegung wie bei der EM hätte Fortuna geholfen

Aber was heißt schon in dem Sinne des Spiels, wenn es solche Auslegungsprobleme gibt wie beim Handspiel? Diese Diskussion hat durch den nicht gegebenen Strafstoß im Viertelfinale Deutschlands gegen Spanien in extremem Maße Nahrung erhalten. Und da erging es Fortuna im Rückblick auf die vergangene Saison dann in gleichem Maße schlecht wie der DFB-Elf: Bei der Szene am vorletzten Spieltag in Kiel, als Referee Sven Jablonski nicht auf den Punkt zeigte, hätte es in 95 Prozent der Fälle (zu Recht) Elfmeter gegeben, so wie am Samstag in Stuttgart. Deutschland und Fortuna fielen in die restlichen fünf Prozent.