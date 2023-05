Nach dem 3:0 gegen Kiel Wenn Fortunas Träume wieder zarte Blüten treiben

Spätestens, nachdem Daniel Ginczek in der 24. Minute eiskalt den Strafstoß zum 3:0 für Fortuna gegen Holstein Kiel versenkt hatte, war es an vielen Gesichtern in der Stockumer Arena abzulesen. Natürlich Freude über den letztlich souveränen und endlich einmal zitterfreien Sieg, der sich in dieser Form in den ersten Minuten sicher nicht abgezeichnet hatte. Vor allem aber auch die virtuellen Rechenschieber, die sich hinter den Stirnplatten vieler Fans in Gang setzten: Geht da vielleicht doch noch was?