Nach 3:1 in Rostock Warum der kleine Kader zur großen Gefahr werden kann

Es stimmte fast alles am Samstagnachmittag. Herrliches Spätsommerwetter an der Ostsee, eine in der ersten Hälfte glänzend aufgelegte Fortuna, die zunächst völlig verdient beim FC Hansa Rostock 2:0 in Führung ging und dann kämpferisch dagegenhielt, als es in Halbzeit zwei eng wurde. Somit feierten die 1000 mitgereisten Fans völlig zu Recht, das Gesamtpaket wurde schließlich mit einem wichtigen 3:1-Sieg abgerundet.