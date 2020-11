Umfrage zur Abwehr : Welches Innenverteidiger-Duo soll bei Fortuna spielen?

Interaktiv Düsseldorf Es ist bei der personellen Lage zuletzt kaum zu glauben, aber Fortuna Düsseldorf hat tatsächlich eine Position, die zumindest in der Theorie überbesetzt ist: die Innenverteidigung. Wer soll spielen, wenn alle fit sind?

Sechs Spiele sind in der Zweiten Liga bisher absolviert. Nur zwei Mal ist Fortuna mit der gleichen Besetzung in der Innenverteidigung aufgelaufen: In den ersten beiden Partien in Hamburg und gegen Würzburg gaben Andre Hoffmann und Kevin Danso das Duo in der zentralen Defensive. Dann fiel Hoffmann aus. Luka Krajnc feierte sein Debüt in Kiel. Gegen Regensburg musste dann Danso gesperrt pausieren, Jamil Siebert feierte sein Profidebüt in der Startelf – steigerte sich nach kapitalen Fehlern. In Hannover ließ Trainer Uwe Rösler dann Christoph Klarer von der Leine, in eine Dreierkette mit Krajnc und Danso. Vor der Begegnung mit Heidenheim wurde Krajnc schließlich positiv auf Covid-19 getestet, Klarer und Danso begannen in der Zentrale. Nun wollen wir von unseren Lesern wissen: Wenn alle fünf Innenverteidiger topfit wären, welche beiden Spieler würden Sie in die Mitte einer Viererkette beordern?