Umfrage zu Röslers Angreifern : Welches Duo soll für Fortuna stürmen?

Düsseldorf Friedhelm Funkel sagt, Fortuna hat den besten Zweitligasturm. Auch sein Nachfolger Uwe Rösler ist sich über die Qualität von Rouwen Hennings, Kenan Karaman, Dawid Kownacki und Emma Iyoha bewusst. Nur: Wer soll spielen?

Ex-Trainer Friedhelm Funkel hat unserer neuen F95-Kolumne „Senf drupp“ seine klare Meinung geäußert : „Fest steht schon jetzt: Fortuna hat einen Bomben-Sturm für die Zweite Liga. Rouwen Hennings, Kenan Karaman, Dawid Kownacki – einen besseren Sturm gibt es in der Zweiten Liga nicht. Ich würde mit diesen Jungs im Kader in der Zweiten Liga immer mit zwei Spitzen spielen lassen, aber das wird auch Uwe sicher vorhaben.“

Und genau so ist es. Im Gespräch betonte der aktuelle Coach: Fest steht schon jetzt: „Mit dem Stürmerangebot, was wir jetzt haben, müssen wir eigentlich immer mit zwei, vielleicht sogar drei Stürmern auf dem Platz stehen. Wir haben vier davon, auch wenn im Moment leider nicht alle zur Verfügung stehen: Rouwen Hennings, Kenan Karaman, Dawid Kownacki und ,Emma’ Iyoha. Alles Leute, die für diese Liga top sind. Da können wir uns nicht erlauben, mit nur einer Spitze aufzulaufen.“

Rösler will also fortsetzen, was er bereits seit seiner Amtsübernahme im Februar angedeutet hatte – wenn auch in der Rückrunde der Mut zum Angriff nicht mit einer ausreichenden Zahl an Punkten belohnt wurde. „Um die Stürmer herum müssen wir unser Mittelfeld aufziehen“, kündigt er an. „Das kann dann ein flaches 4-4-2-System sein, mit zwei Sechsern oder einem Sechser und einem Achter. Oder es kann auch eine Raute sein, oder ein 3-5-2. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber der Ansatz für die nächsten Tests ist erst einmal ein 4-4-2.“