Rückrundenzeugnis Teil 3 Welcher Fortune noch viel Luft nach oben hat

Ao Tanaka Beim japanischen Nationalspieler lief es ganz ähnlich wie bei Hendrix. Zunächst tat Tanaka sich sehr schwer, in die Rückserie hineinzufinden. Die Umstellung von der WM in Katar, die für ihn hervorragend gelaufen war, auf den Zweitliga-Alltag fiel ihm nicht leicht. In Paderborn, in Fürth und gegen Braunschweig gab’s so nur Vieren, gegen die Niedersachsen sogar mit einem Minus hintendran. Nach zwei Spielen auf der Bank machte es aber „klick“ bei ihm, in Rostock, gegen den HSV und in Bielefeld spielte Tanaka stark. Dann allerdings setzte ihn ein Innenbandriss im Knie bis zum Saisonende außer Gefecht. In der Form, in der er sich befand, extrem schade. Note unserer Redaktion 2,93 / Note der Fans 3,29