Rückrunden-Zeugnis für die „Zwote“, Teil drei Welcher Mittelfeldspieler von Fortunas U23 besonders überzeugte

Kwadwo Baah (5/0) Der 20-Jährige, der eigentlich für den Profikader verpflichtet worden war, blieb bei seinen fünf Einsätzen in der Regionalliga ähnlich wie in der Hinrunde glücklos. Hatte häufig Abstimmungsprobleme mit seinen Mitspielern, ließ die taktische Disziplin ebenso vermissen wie die Konsequenz in der Rückwärtsbewegung. Wenn er am Ball war, sah man durchaus phasenweise seine Qualitäten im Eins-gegen-eins und sein hohes Tempo. Wurde trotzdem nach seiner Auswechslung gegen Fortuna Köln in den folgenden Partien überhaupt nicht mehr in den Kader berufen.