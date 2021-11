In der Zweiten Liga : Welcher Klub bislang am stärksten benachteiligt wurde

Düsseldorf Der Fußball ist nach der Einführung des Videobeweises gerechter geworden. Doch auch mit VAR unterlaufen den Schiedsrichtern weiterhin teilweise spielentscheidende Fehler. Wir haben uns angesehen, wie der Stand der Tabelle in der Zweite Liga derzeit ohne diese aussehen würde.

Und auch in dieser Saison gab es natürlich schon häufig einen Eingriff des VAR. Auch in Spielen mit Düsseldorfer Beteiligung wurden in der laufenden Saison bereits mehrfach der Videobeweis eingesetzt – oftmals war das Eingreifen des Videoassistenten auch unstrittig korrekt. So zum Beispiel bei der Roten Karten von Edgar Prib in Hamburg oder beim Strafstoß nach einem Handspiel von Marcel Sobottka in Rostock.