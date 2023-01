Kampf um Platz in Fortunas Innenverteidigung Welchen Vorteil de Wijs gegenüber der Konkurrenz hat

Eine naheliegende Lösung wäre natürlich die Verpflichtung eines Linksfußes für den linken Flügel. Dann könnte Karbownik auf die rechte Außenbahn rücken und Matthias Zimmermann in die Dreierkette. Fortunas Spiel würde dadurch deutlich an Breite gewinnen. Genau das also, was Thioune in der Rückrunde sehen möchte. Da das aber auch einfacher gesagt als getan ist, plant er mit de Wijs derzeit eher als zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette, flankiert von Andre Hoffmann, der derzeit allerdings erneut aufgrund muskulärer Probleme pausieren muss, und Christoph Klarer. Auch Tim Oberdorf könnte eine solche Rolle einnehmen. „Ich glaube, dass Jordy diesen Part sehr gut spielen kann. Er ist gegen den Mann einfach ein unfassbarer Verteidiger“, sagt Thioune.