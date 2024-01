Im Trainingslager in Marbella Diesen Spielertypen wünscht sich Thioune noch für Fortuna

Klaus Allofs und Christian Weber haben ihr Versprechen gehalten. Sportvorstand und Sportdirektor von Zweitligist Fortuna hatten zugesichert, dass ein Zugang bereits zum Auftakt des Trainingslagers im spanischen Marbella dabei sein würde. In Christoph Daferner haben sie Cheftrainer Daniel Thioune einen Angreifer kredenzt, eine wichtige Ergänzung des Kaders, da es zu Vincent Vermeij keine richtige Alternative gegeben hat. Daniel Ginczek bot in seiner Zeit in Düsseldorf wenig Verlässlichkeit.