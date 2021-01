Kurz vor dem Deadline-Day : Der große Fortuna-Transfercheck

Foto: dpa/Bernd Thissen 15 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Am kommenden Montag schließt der Transfermarkt seine Tore. Bis dahin müssen die Klubs sich einigen, wollen sie doch noch eine Spieler-Transaktion durchführen. Fortuna würde gern noch einen Profi verpflichten. Gerüchte, welcher das sein könnte, gibt es viele. Der große Gerüchtecheck.

Anton Tinnerholm Die schwedische Boulevardzeitung „Aftonbladet“ berichtet, dass sowohl der SC Freiburg als auch Fortuna Düsseldorf Interesse an dem Rechtsverteidiger haben sollen. Der neunmalige schwedische Nationalspieler war 2018 aus Malmö zum New York City FC gewechselt und hat am Big Apple noch einen Vertrag bis Ende 2022.

Wegen der Corona-Pandemie würde der Schwede gern wieder nach Europa wechseln. „Es gibt einige Gerüchte, und es ist schmeichelhaft, von anderen Vereinen beobachtet zu werden. Ich bin offen, höre mir alles an und würde viele verschiedene Faktoren berücksichtigen“, sagte Tinnerholm, „die Familie und ich sind sehr glücklich in New York, in der Stadt und im Verein, aber das letzte Jahr war wirklich hart, als wir völlig von Familie und Freunden abgeschnitten waren.“

Fortuna wird allerdings nicht sein neuer Arbeitgeber werden. Auch wenn er als Ersatz für Jean Zimmer fungieren könnte — an diesem Gerücht ist nichts dran. Tinnerholm wird in dieser Transferperiode kein Fortune.

German Onugkha Die russische Online-Plattform „Championat“ möchte etwas von einem Interesse der Fortuna an Stürmer German Onugkha wissen. Ein Insider habe demnach berichtet, dass die Düsseldorfer dem FK Krasnodar ein offizielles Angebot vorlegen werden. Die Russen haben den 24-Jährigen vor wenigen Tagen von dessen Leihe in Tambov zurückbeordert. Dort erzielte Onugkha sechs Tore in 13 Spielen.

Der Russe mit nigerianischen Wurzel steht bei der derselben Berateragentur wie Steven Skrzybski unter Vertrag. Nach unseren Information wurde bei der Fortuna lose angeklopft. Der Klub sieht sich aber im Sturmzentrum mit Rouwen Hennings, Dawid Kownacki, Kenan Karaman und Emmanuel Iyoha vollkommen ausreichend besetzt. Außerdem ließ Sportvorstand Uwe Klein im Gespräch mit unserer Redaktion verlauten: „Es macht jetzt keinen Sinn, jemanden aus dem Ausland zu holen, der sich erst in alles hineinfinden muss.“ Auch Onugkha wird also bis Montag kein Fortune.

Florin Tanase Der Rumäne würde als Spielertyp ins Anforderungsprofil der Fortuna passen. Der 26-Jährige ist ein Spielmacher und bringt viel Torgefahr mit. In 17 Spielen für Steaua Bukarest erzielte er 14 Tore.

Und jetzt wird es interessant: Tanases Berater scheint nämlich Morgenluft zu wittern und will seinen Klienten ins Gespräch bringen. Ioan Becali erklärte gegenüber dem rumänischen TV-Sender „Telekom Sport“: „Er hat noch Vertrag bis zum Winter 2022. Alle Teams, die mich kontaktierten, dachten, dass der Vertrag im Sommer enden würde. Sie dachten, dass sie keine Ablösesumme mehr zahlen müssten. Tanase hatte Angebote von Vitesse Arnheim und Fortuna Düsseldorf, aber sie wollten ihn als Free Agent unterzeichnen.“

Also war Fortuna nicht richtig über die Vertragsmodalitäten des Spielers informiert? Wir haben bei Klein nachgefragt. Der Sportvorstand kurz und knapp: „Da ist nichts dran.“

Erik Thommy Bleibt also noch das heißeste Eisen im Feuer. Nach unseren Informationen war und ist eine Rückholaktion Thommys seit Wochen in der Verlosung. „Erik Thommy wäre natürlich ein Spieler, der uns sofort helfen könnte. Wir wissen ja alle, dass er bei Fortuna schon einmal sehr gut funktioniert hat“, bestätigt Klein.

Wie die „Bild“ berichtet, soll auch der FC Schalke 04 Interesse an einer Ausleihe des Spielers haben. In Mainz 05 soll demnach auch ein direkter Rivale im Abstiegskampf um den Stuttgarter buhlen. Fortuna könnte hierbei aber zupasskommen, dass Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat eng mit Uwe Klein befreundet ist.