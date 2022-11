Kapitän Hoffmann kehrt zurück : Welchen nächsten Schritt Thioune nun mit Fortuna gehen will

Düsseldorf Für Fortuna folgt eine Woche, in der es Schlag auf Schlag geht. In drei Spielen innerhalb von sechs Tagen will die Elf von Daniel Thioune möglichst viele Punkte sammeln. Dabei mithelfen soll auch wieder Kapitän Andre Hoffmann. Was der Trainer zu seiner Rückkehr sagt.

Daniel Thioune ist ein echter Glückspilz. Schließlich hatte er gleich zwei Feiertage am Stück. In Niedersachsen, wo der Sitz der Familie Thioune liegt, war am Montag Reformationstag – und damit frei. Am Dienstag wurde dann in Nordrhein-Westfalen Allerheiligen gefeiert. Die meisten Düsseldorfer mussten daher nicht arbeiten. Fortunas Trainer versammelte seine Spieler dennoch auf dem Trainingsplatz.

Die Stimmung war gelöst. Der Trainer hatte sich am Montag – beim Feiertag in Niedersachsen – sichtlich erholen können. „Mein Sohn hat immer an Halloween Geburtstag, daher gibt es fast immer Süßes“, erklärte er. Nun steht aber vor allem die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag gegen den FC St. Pauli im Vordergrund seiner Gedanken. Eine erfreuliche Nachricht gab es am Dienstag: Andre Hoffmann kehrte zurück ins Mannschaftstraining. Dafür fehlten Michal Karbownik (Erkältung) und Dawid Kownacki (kleine Blessur aus dem Spiel gegen Kiel). Beide werden aber am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag wieder zurückerwartet. Thioune über...

... die Rückkehr des Kapitäns „Ich freue mich natürlich, dass er wieder bei uns ist. Wir schauen jetzt mal, wie fit er ist. Aber generell gehen wir natürlich davon aus, dass er komplett einsatzfähig ist. Wahrscheinlich wird es aber nicht für 90 Minuten reichen.“

... einen möglichen Startelf-Einsatz von Adam Bodzek „Ich traue ihm auf jeden Fall zu, 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Bis auf Andre Hoffmann und Takashi Uchino würde ich vermuten, dass alle Spieler in unserem Kader in der Lage sind, über die volle Distanz zu gehen.“

... die mögliche Taktik gegen St. Pauli „Alles ist möglich. Wir müssen in der Lage sein, Dinge zu verändern. Das macht St. Pauli nämlich auch gern. Sie waren viel mit einer Dreierkette unterwegs, haben dann während des Spiels aber auch mal auf Raute umgestellt. Dadurch, dass Andre wieder da ist, denke ich über vieles nach.“

... die Bedeutung der letzten drei Hinrunden-Spiele „Es wird sicher eine Woche, die durch die Fans sehr laut werden kann. Die Woche wird sicher wichtig – aber welche Woche war das nicht?! Wir wollen in Schlagdistanz bleiben und das bedeutet, dass wir in der Rückrunde nicht verpflichtet sind, einen Punkteschnitt von über zwei Punkten pro Spiel holen zu müssen, um dann noch einmal interessant zu werden. Wir sind momentan komplett im Soll. Wir müssen uns jetzt dahin entwickeln, dass wir jetzt auch mal die Großen schlagen. Das ist der nächste Schritt. Und wenn wir diesen gehen, können wir auch irgendwann wieder große Ziele definieren.“