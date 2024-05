Köln, Mainz, Union oder Bochum Welchen Gegner wünschen Sie sich für Fortuna in der Relegation?

Wir erklären im Folgenden die einzelnen noch möglichen Szenarien und geben einen Überblick darüber, was passieren muss, damit sich die Teams – je nach eigener Ausgangslage – direkt retten, in die Relegation gegen Fortuna müssen oder direkt absteigen. Vorher möchten wir von Ihnen allerdings noch wissen: Welche Mannschaft wünschen Sie sich als Gegner der Düsseldorfer in den beiden Entscheidungsspielen am 23. und 27. Mai? Stimmen Sie bis Freitag hier ab!