In historischer Bundesliga-Partie Welchem Schiri Fortuna-Teammanager Rösler fast die Nase abgebissen hätte

Erst in der 90. Minute erlöste Hansas Victor Agali seine Mannschaft mit dem 2:1 Siegtreffer. In der Folge warf Ulm nochmal alles was sie hatten nach vorne, viel beziehungsweise viele waren das nicht mehr. In der Folge konterten die Rostocker die Ulmer eiskalt aus und so geht Janos Radoki als vierter Mann von Bord, nachdem er mit einer Notbremse den schnellen Radwan Yasser in die Waagrechte gelegt hatte.