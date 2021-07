Zugang vom Hamburger SV : Warum Narey mit drei Jahren Verspätung bei Fortuna gelandet ist

Bad Leonfelden Sportvorstand Uwe Klein hatte sich schon seit Jahren um Khaled Narey als Zugang bemüht – beim letzten Anlauf hat er sich einen Korb eingefangen. Narey entschied sich für den HSV. Warum er von Klein immer wieder aufgezogen worden ist. Welche Ziele er bei Fortuna hat.

Manchmal dauern Transfers eben ein wenig länger. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied ausmachen. Als sich andeutete, dass Khaled Narey beim Hamburger SV keine Zukunft haben würde, erzählt er, habe er sich auch mit ein, zwei anderen Dingen beschäftigt. „Aber ich war mit Uwe Klein schon seit drei Jahren in Kontakt. Als der Anruf jetzt von Fortuna kam, da hatte ich einfach insgesamt das beste Gefühl.“ Was hatte Sportvorstand Klein falsch gemacht? „Gar nichts, ich habe mich damals nicht gegen Fortuna, sondern für den HSV entschieden. Uwe sagt bis heute, dass ich damals die falsche Entscheidung getroffen habe. Manchmal sieht man sich eben zwei Mal im Leben.“

Drei Jahre hat der 26-Jährige nun beim HSV gespielt. Eine super Zeit sei das gewesen, wenngleich es nicht zum Aufstieg reichte. „Auch intern hat man sich schwergetan, dass zu erklären, wir hatten eigentlich immer den besten Kader, sind dann aber in der Rückrunde eingebrochen. Woran es genau gelegen hat, schwer zu erklären.“ Von seinen neuen Mitspielern sei er deshalb aber noch nicht aufgezogen worden.

„Die Jungs sind super, alle haben mich sehr gut aufgenommen“, sagt er. „Ich habe jetzt hier aber auch keine schlechten Charaktere erwartet. Man kennt viele der Mitspieler ja auch in dem Geschäft.“ Ob er zum Einstand vor der Mannschaft, wie sonst üblich, ein Lied in der Kabine singen musste, wird Narey im Trainingslager in Bad Leonfelden gefragt. „Bisher noch nicht“, sagt er und lacht. „Ich werde auch nichts sagen. Ich hoffe, ich komm drumherum.“

Narey ist ein extrem schneller Spieler, ausgestattet mit gefährlichen Tempo-Dribblings, einer, der sich bevorzugt auf der rechten Außenbahn versucht durchzusetzen, um dann die Angreifer zu bedienen – offensiv oder defensiv einsetzbar. Er kann die Rechtsverteidiger-Position spielen, in einer Dreierkette könnte er den alleinigen Außenbahnspieler geben, er kann die offensive Stelle einnehmen – kurz gesagt: er ist recht flexibel und passt damit ideal ins Anforderungsprofil von Cheftrainer Christian Preußer.

„Ich will so schnell wie möglich hier ankommen, möchte möglichst am ersten Spieltag auf dem Platz stehen“, sagt er. „Die Fortuna wurde vergangene Saison Fünfter, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder Anspruch ist, nochmal Fünfter oder Sechster zu werden. Mein Ziel ist es, dass wir möglichst oben mitspielen.“ Die Spielanlage von Preußer dürfte ihm entgegenkommen. „Der Trainer will offensiv spielen, setzt stark auf Pressing, kommt mir alles sehr entgegen.“

Auf was wird es in der Saison ankommen? „Der Schlüssel ist, Gegner nicht zu unterschätzen, konstant spielen, Tempo mitgehen, dann haben wir schon eine gute Truppe. Wir müssen in jedem Spiel den Fokus hochhalten – vielleicht gegen Sandhausen noch etwas mehr als gegen Schalke.“ Beim HSV hätten sich viele Spiele so angefühlt wie im Pokal, wenn die kleineren Teams alles in die Waagschale geschmissen hätten. Narey will nach oben. Er will keine Kompromisse.