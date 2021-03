Der 18fümmenneunzich-Blog : Welche Spieler die Rückennummern der heutigen Fortuna-Profis prägten

Sorge um Appelkamp: Fortunas Juwel muss zum Muskel-Spezialisten nach München

Keine guten Nachrichten von der Verletztenfront. Fortunas Juwel Shinta Appelkamp spürt in Belastungssituationen weiterhin muskuläre Probleme. Eine weitere Abklärung erfolgt jetzt in Abstimmung mit Fortunas medizinischer Abteilung beim Spezialisten Dr. Florian Pfab in München. Damit fällt er bis auf Weiteres aus.