Nach Vertragsverlängerung : Welche Rekorde Hennings künftig bei Fortuna brechen kann

Düsseldorf Am Dienstag wurde bekanntgegeben, dass sich der Vertrag von Rouwen Hennings bei Fortuna automatisch um ein weiteres Jahr verlängert hat. Der Stürmer blickt voller Zuversicht in die kommende Zeit in Düsseldorf. Er könnte dort künftig einige Rekorde brechen.

Dass Rouwen Hennings kein Weichei ist, hat er in den vergangenen Jahren in Düsseldorf bereits des Öfteren unter Beweis gestellt. Am Mittwochvormittag fanden Beobachtende der Trainingseinheit in Stockum dennoch ein recht skurriles Bild vor. Neben zwei weiteren Profis war er der Einzige, der in kurzer Hose auflief.

Um ein klein wenig Heldenlästerung zu betreiben: In Düsseldorf herrschten zu dieser Zeit bereits um die zehn Grad Celsius. Dennoch machte der straffe Wind die Bedingungen durchaus ungemütlich. „Ich weiß nicht, ob die anderen Jungs durch einen Tunnel hier hinkommen. Man hat ja am Morgen schon gemerkt, dass es nicht so kalt ist. Aber ich komme ja aus dem Norden, da ist man vielleicht mehr gewöhnt“, sagte Hennings mit einem Lächeln auf den Lippen.

Für gute Laune gibt es bei Fortunas Stürmer derzeit auch genug Anlässe. Da wäre natürlich zuvorderst der so wichtige Sieg gegen Schalke. Und dann auch noch sein Vertrag, der sich durch den Einsatz gegen die Königsblauen automatisch um ein Jahr verlängerte. „Ich freue mich sehr darüber. Mir ist das nicht in den Schoß gefallen. Ich habe hart dafür gearbeitet“, sagt er. „Ich fühle mich sehr wohl, mir tut nichts weh, habe Spaß. Ich kann, glaube ich, auch noch ganz gut mithalten. Deshalb mache ich mir über ein Karriereende noch gar keine Gedanken.“

Nun hat der 34-Jährige eine weitere Saison Zeit, um in Düsseldorf Rekorde zu brechen. Neun Treffer fehlen ihm noch, um zu Fortunas bestem Torschützen der Zweitliga-Geschichte aufzusteigen, 24 um Peter Meyer als besten Torschützen aller Zeiten abzulösen. „Das würde ich mir nicht als Ziel setzen, aber es wäre natürlich eine schöne Randnotiz“, sagt er. „Ich möchte in aller erste Linie gesund bleiben, Spaß haben, der Mannschaft helfen und erfolgreich mit Fortuna sein.“