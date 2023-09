Unser Zeugnis für die Startphase Welche Fortuna-Profis voll überzeugt haben und wer zulegen muss

Daniel Thioune teilt sich eine Saison gern in Blöcke ein. Den Rahmen gibt dabei der Spielplan vor – besser gesagt, die Pausen, die der internationale Fußball dem deutschen Ligenbetrieb aufs Auge drückt. Den ersten Block bildeten somit die ersten fünf Zweitligaspiele, weil danach die Länderspielpause (für Deutschland mit den Partien gegen Japan und gegen Frankreich) folgte. Block zwei hat mit dem Trainings-Neustart am Montag so richtig begonnen und dauert bis zum nächsten internationalen Einschnitt nach dem neunten Spieltag Mitte Oktober.