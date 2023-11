Ansage von Sportdirektor Weber Diese Personalie hat „oberste Priorität“ bei Fortuna

Düsseldorf · Im Sommer ist auf den allerletzten Drücker die Verpflichtung von Simon Zoller als Stürmer bei Fortuna gescheitert. Das Problem ist geblieben. Nun will Sportdirektor Christian Weber im Winter einen neuen Anlauf machen. Auf was er dabei besonders achtet. Was das für das Fürth-Spiel bedeutet.

11.11.2023 , 07:02 Uhr

