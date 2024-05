Drama gegen VfL Bochum Welche Lehren Fortuna nach dem Scheitern in der Relegation ziehen muss

Meinung | Düsseldorf · Es war alles angerichtet für die große Aufstiegsfeier. Doch dann hat sich Fortuna doch noch die Rückkehr in die Bundesliga vermasselt. Der VfL Bochum hat sich in der Relegation nach Elfmeterschießen durchgesetzt und die Rheinländer ins Tal der Tränen geschickt. Was jetzt wichtig ist.

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

28.05.2024 , 09:02 Uhr