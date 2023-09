Das Duell in Zahlen Welche HSV-Bilanz von Fortuna alle andere Statistiken überstrahlt

Bei den Flanken aus dem Spiel steht wie in der Punktetabelle die Fortuna an der Spitze. 123 waren es bislang. Alleine gegen Hannover 96 (1:1) am letzten Sonntag waren es knapp 40 Hereingaben. Doch mit der schieren Anzahl an Flanken lässt sich noch nichts gewinnen. Timing sowie Präzision müssen stimmen, und auch Cheftrainer Daniel Thioune bemerkte diese Woche: „Manchmal wird einfach ein Ball reingespielt, um ihn reinzuspielen, ohne Zettel dran.“ Hamburg setzt weniger auf Flanken (82 insgesamt), dafür mehr auf Eins-gegen-eins-Situationen – und das mit Erfolg.