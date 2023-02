Patzer der Konkurrenz Welche große Chance Fortuna liegen gelassen hat

Sicher, durch die Pleiten der beiden Konkurrenten allein hätte Fortuna noch nichts gewonnen. Es bleiben aber die Zweifel, ob Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern – so stark er sich aktuell präsentiert – wirklich die Substanz besitzt, um bis zum Saisonende oben mitzuspielen. Mit einem Erfolg in Paderborn hätten die Düsseldorfer sich aber selbst ungeachtet dessen in eine Lauerstellung mit allen Möglichkeiten begeben, zumindest in Schlagdistanz zum von den Heidenheimern belegten Relegationsplatz.