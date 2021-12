Neues Weihnachtsvideo : Fortuna nimmt Markus Anfang auf die Schippe

Düsseldorf Der Düsseldorfer Zweitligist hat die Tradition seiner Weihnachtsvideos fortgesetzt. Im Mittelpunkt der an Heiligabend veröffentlichten neuen Ausgabe steht eine Riege Weihnachtsmänner aus Fortunas Klubgeschichte. Welche Rolle dabei Ex-Profi Markus Anfang spielt.

Schon in den vergangenen Jahren haben Dücker und sein Team mit starken Videoproduktionen zu Weihnachten aufhorchen lassen. 2016 begann das, in einer sehr schwierigen Phase des Vereins, als es dem Regisseur dennoch gelang, viele ziemlich zerstrittene Fortunen vor die Kamera zu holen und „Have yourself a merry little Christmas“ singen zu lassen. Im Vorjahr gelang der wahrscheinlich beste Wurf mit dem melancholischen und dennoch originellen Video zum Song „Ich weiß jetzt, was Liebe ist“ von Dichterliebe. Am Schluss zündete der als Weihnachtsmann verkleidete Frank Mayer am Flinger Broich eine Pyro-Fackel – eine Szene, die nun zitiert wird.